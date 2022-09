Stand: 28.09.2022 13:07 Uhr Hildesheim: Bistum und Kirchen feiern Erntedankfest

Am kommenden Sonntag wollen das Bistum Hildesheim und die evangelischen Kirchen in Niedersachsen ein ökumenisches Landeserntedankfest feiern. Sie richten das Fest zum ersten Mal gemeinsam mit der Land- und Ernährungswirtschaft in der Basilika St. Godehard aus. Nach dem Gottestdienst wollen sich Unternehmen, Verbände und Organisationen aus der Land- und Ernährungswirtschaft an Ständen vorstellen und mit Besucherinnen und Besuchern über Landwirtschaft, Leben auf dem Land, Naturschutz und das Erzeugen von gesunden Lebensmitteln sprechen.

