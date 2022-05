Stand: 04.05.2022 21:45 Uhr Hildesheim: Bischof-Janssen-Straße wird umbenannt

In Hildesheim wird es bald keine Bischof-Janssen-Straße mehr geben. Der zuständige Ortsrat stimmte am Mittwochabend dafür, die Straße umzubenennen. Wie ein Stadtsprecher sagte, wird sie in Marie-Wagenknecht-Straße umbenannt. Wagenknecht war eine Kommunalpolitikerin und eine der Gründerinnen der örtlichen Arbeiterwohlfahrt (AWO). Der 1988 verstorbene Janssen war der erste Bischof in Deutschland, der persönlich des sexuellen Missbrauchs von Kindern beschuldigt wurde. Diese Vorwürfe konnten weder belegt noch entkräftet werden. Janssen soll aber von Fällen sexueller Gewalt in seiner Kirche gewusst und sie geduldet haben. Zu diesem Schluss war ein jüngst veröffentlichtes Gutachten gekommen.

Weitere Informationen Bischof-Janssen-Straße: Arbeitsgruppe schlägt neuen Namen vor Die Straße in Hildesheim könnte künftig Marie-Wagenknecht-Straße heißen. Anfang Mai will der Ortsrat entschieden. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.05.2022 | 08:00 Uhr