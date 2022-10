Stand: 10.10.2022 12:36 Uhr Hildesheim: Autofahrerin blockiert Straßenkreuzung

In Hildesheim hat eine 49-jährige Autofahrerin durch eine Blockade einer Straßenkreuzung einen Einsatz von Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. Der Vorfall ereignete sich bereits am Dienstagvormittag vergangener Woche. Die Frau blockierte mit ihrem Wagen mindestens 15 Minuten den Verkehr auf der Kreuzung, ehe es anderen Verkehrsteilnehmern gelang, sie zum Aussteigen aus ihrem Fahrzeug zu bewegen, wie die Polizei mitteilte. Hinweise auf den Konsum von Alkohol oder andere berauschende Mittel bestätigten sich nicht. Die 49-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.10.2022 | 13:30 Uhr