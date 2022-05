Stand: 25.05.2022 11:29 Uhr Hildesheim: Arbeiter stoßen auf altes Brückenbauwerk

Die Dammstraße in Hildesheim bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Der Grund: Bei Kanalbauarbeiten wurde ein altes Brückenbauwerk gefunden. Ein Stadtsprecher sagte, aus der Hunderte Jahre alten Brücke sei ein Stein herausgefallen. Außerdem entdeckten die Arbeiter einen Hohlraum. Es habe Stellen gegeben, an denen die Straße absackte, so der Sprecher. Daraufhin seien die Stellen überprüft und der Hohlraum entdeckt worden. Weil die konkrete Gefahr besteht, dass die Straße einbricht, wurde sie sofort voll gesperrt. Eine Ausweichstrecke wurde inzwischen ausgeschildert.

