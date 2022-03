Stand: 08.03.2022 08:57 Uhr Hildesheim: 86-Jähriger stirbt nach Brand in Kleingarten

Nach einem Brand in einer Kleingartenanlage in Hildesheim ist ein 86-Jähriger gestorben. Nach Angaben der Polizei erlag der Mann am frühen Dienstagmorgen im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Das Feuer war am Montagabend in einer Laube auf dem Gelände eines Kleingartenvereins ausgebrochen. Der 86-Jährige hatte sich auf dem Gelände der Laube aufgehalten. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

