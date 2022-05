Stand: 09.05.2022 16:01 Uhr Hildesheim: 78-Jährige tot in Wohnung - Sohn festgenommen

Staatsanwaltschaft und Polizei in Hildesheim ermitteln nach dem Tod einer 78-Jährigen gegen den Sohn des Opfers. Die Frau war am Montagmorgen von der Mitarbeiterin eines Pflegedienstes leblos in ihrer Wohnung aufgefunden. Ein alarmierter Notarzt stellte anschließend den Tod der 78-Jährigen fest. Die Ermittlungsbehörden gehen von einem Tötungsdelikt aus, unter Tatverdacht stehe der 56-jährige Sohn. Der Mann wurde am Vormittag in seiner Wohnung festgenommen.

