Stand: 29.04.2020 07:37 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Heute live: Bischöfe stellen Corona-Initiative vor

Die Maßnahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus weiter einzudämmen, betreffen alle Niedersachsen. Doch was machen die Kontakt- und Besuchsverbote mit den Menschen in Alten- und Pflegeheimen oder in Behinderteneinrichtungen? Wie ergeht es psychisch Kranken damit? Gemeinsam mit der Ärztekammer haben sich Franz-Josef Bode, Bischof des Katholischen Bistums Osnabrück, und Ralf Meister, Landesbischof der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, Gedanken gemacht. Ihre Überlegungen und eine neue Initiative stellen sie heute in einer Pressekonferenz vor.

Livestream hier ab 29.04.2020 10:30 Uhr Jetzt live Corona-Lage: Ärzte und Kirchen informieren 29.04.2020 10:30 Uhr Über gesellschaftspolitische und sozialethische Folgen von Corona informieren die Landesärztekammer und die Kirchen am Mittwoch ab 10.30 Uhr. NDR.de zeigt die Pressekonferenz live.

Initiative zu Folgewirkungen

Die gemeinsame Initiative befasst sich mit den gesellschaftspolitischen und sozialethischen Folgewirkungen der Covid-19-Pandemie. Bei der Vorstellung werden auch Martina Wenker, Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen, und Thela Wernstedt, SPD-Abgeordnete des Niedersächsischen Landtages, dabei sein.

Seelsorge wegen Corona beschränkt

Je länger die Corona-Maßnahmen in Kraft seien, umso schwieriger werde die Situation für sie, sagt Pastor Benjamin Simon-Hinkelmann, Sprecher der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers. Durch die Kontaktbeschränkungen sei auch die Seelsorge nur sehr begrenzt möglich.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.04.2020 | 12:00 Uhr