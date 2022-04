Stand: 19.04.2022 11:17 Uhr Heute in Hannover: Straßenfest für Kinder aus der Ukraine

Auf dem Trammplatz vor dem Neuen Rathaus in Hannover findet heute von 14 bis 18 Uhr ein Fest für aus der Ukraine geflüchtete Kinder und ihre Familien statt. Geplant sind unter anderem Spiele und Auftritte von Artistinnen und Artisten - vor allem aber sollen die Kinder gefüllte Schulranzen bekommen: Die Initiative "Hannover for Ukraine" hatte die Schulranzen-Aktion gemeinsam mit der Stadt gestartet. Sie rief dazu auf, Geld oder Dinge zu spenden, die für die Schule benötigt werden. Man wolle geflüchteten Kindern jeder Klassenstufe den Schulstart erleichtern, so die Initiatoren. Bei dem Fest soll es unter anderem auch Theater und Zirkus für Kinder geben, dazu Tanz, Musik und einen Soccer-Spielplatz. Ziel sei auch, von der schwierigen Situation abzulenken, in der die Kinder gerade sind, so die Stadt. Eingeladen sind alle Geflüchteten - egal, ob sie schon länger in Hannover leben oder gerade erst angekommen sind.

