Heute im Bundesrat: Bekommen Sauen mehr Freiheit? von Katharina Seiler

Nach langem Ringen soll die Sauenhaltung in Deutschland neu geregelt werden. Heute entscheidet der Bundesrat über einen Kompromissvorschlag zur Haltung der Tiere. Der Inhalt: Die Schweine sollen nicht mehr über Wochen im sogenannten Kastenstand aus Metallstangen fixiert, sondern in Gruppen gehalten werden. Der Kastenstand soll nur noch für wenige Tage im Jahr erlaubt sein. Das bedeutet, dass die rund 1.700 sauenhaltenden Betriebe in Niedersachsen neue Ställe benötigen. Für den Umbau sollen sie acht beziehungsweise 15 Jahre Zeit bekommen - und gegebenenfalls Subventionen vom Bund. Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) sagte, dass sich das Tierschutzniveau für die Sauen deutlich erhöhe.

