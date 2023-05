Stand: 04.05.2023 00:01 Uhr Heute Warnstreik bei Regiobus in Hannover

Fahrgäste in der Region Hannover müssen sich heute wieder auf Probleme im Nahverkehr einstellen. Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten der Gesellschaft Regiobus erneut zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Auf zahlreichen Linien fallen Busse aus oder verspäten sich. Nach Angaben von Regiobus entfallen insbesondere die sprintH Linien aus dem Umland von Hannover. Laut ver.di versammeln sich die Beschäftigten heute auf dem Betriebshof in Burgdorf. Die Gewerkschaft fordert im Rahmen des Eisenbahn-Tarifvertrags unter anderem 550 Euro mehr Geld im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Eine Gesprächsrunde in der vergangenen Woche blieb ohne Ergebnis.

Weitere Informationen Auch Region Hannover von Warnstreiks im ÖPNV betroffen Ver.di hatte bundesweit etwa 5.000 Beschäftigte in 40 Verkehrsbetrieben zum Ausstand aufgerufen - darunter Regiobus Hannover. (24.04.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.05.2023 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr