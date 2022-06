Stand: 24.06.2022 18:23 Uhr Hessisch Oldendorf: VW-Oldtimertreffen läuft bis Sonntag

In Hessisch Oldendorf im Landkreis Hameln-Pyrmont hat am Freitag das weltgrößte VW-Oldtimertreffen begonnen Die gesamte Innenstadt ist dafür abgesperrt. Aus 21 Ländern sind die Besitzerinnen und Besitzer mit ihren alten VWs gekommen und präsentieren sie dort stolz: Brezel-Käfer, Kriegs-Kübelwagen, Karmann Ghia Cabriolets und VW-Bullis in allen möglichen Varianten - insgesamt 850 Autos. 30.000 Zuschauer werden in Hessisch Oldendorf erwartet. Die Oldtimerschau endet am Sonntag.

Das Programm des Oldtimertreffens in Hessisch Oldendorf

Sonnabend



ab 9 Uhr Ausstellung der Fahrzeuge in der Innenstadt

Teilemarkt im Gutshof

ab 12 Uhr Start der touristischen Ausfahrt durch das Weserbergland

ab 12 Uhr Start der Schwimmwagen zur Weser, Schwimmen in der Weser bis zum Fähranleger Großenwieden

etwa 14 Uhr Ankunft der Schwimmwagen am Fähranleger Großenwieden, Schwimmwagenfahrten für einen guten Zweck

Sonntag



ab 9 Uhr Ausstellung der Fahrzeuge in der Innenstadt

12 Uhr Pokalverleihung in der Innenstadt

VIDEO: Käfer-Liebhaber treffen sich in Wolfsburg (26.06.2021) (3 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 24.06.2022 | 15:00 Uhr