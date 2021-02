Stand: 25.02.2021 15:55 Uhr Hessisch Oldendorf: Polizei und Stadt sperren Waldwege

Ausflügler haben am Hohenstein bei Hessisch Oldendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont) mit ihren Autos einen Rettungseinsatz behindert. Jetzt ziehen Polizei und Verwaltung Konsequenzen. Mehrere Zufahrten zu Waldparkplätzen können in dem Bereich am kommenden Wochenende nur eingeschränkt genutzt werden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Dadurch wollen die Verantwortlichen Notfall-Wege freihalten. Am vergangenen Sonntag war ein Kletterer abgestürzt. Die Rettungskräfte konnten ihn nur schwer erreichen. Einige Waldwege waren so zugeparkt, dass ein Fahrzeug der Feuerwehr aufgrund der geringen Fahrbahnbreite abrutschte und beschädigt wurde.

Weitere Informationen "Turbofrühling" erhöht Waldbrandgefahr im Harz Die Nationalpark-Verwaltung hat deshalb bereits jetzt offene Feuer und Rauchen in dem Mittelgebirge verboten. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 26.02.2021 | 06:30 Uhr