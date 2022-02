Stand: 01.02.2022 09:05 Uhr Herrenhäuser Gärten: Nach 300 Jahren erste Frau an Spitze

Die Herrenhäuser Gärten haben eine neue Direktorin: Anke Seegert tritt am Dienstag ihre neue Stelle an. Nach mehr als 300 Jahren steht damit nach Kurfürstin Sophie wieder eine Frau an der Spitze der Gärten, wie die Stadt Hannover mitteilte. Die promovierte Landschaftsplanerin arbeitet bereits seit 2004 in Herrenhausen. Das größte Projekt ist in naher Zukunft das neue Ausstellungshaus im Berggarten; mit dem Bau soll Ende des Jahres begonnen werden. Dort können dann nicht mehr nur tropische Pflanzen sondern auch Gewächse aus kälteren Regionen gezeigt werden, sagte Seegert.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 01.02.2022 | 08:30 Uhr