Herr Hohmann und die Fische: Eine Rochenzucht im Wohnzimmer

Stand: 22.06.2021 18:26 Uhr

Was für Tiere Torben Hohmann in Bad Nenndorf zu Hause füttert, dürfte Seltenheitswert haben: Dutzende von Rochen tummeln sich in verschiedenen Aquarien.