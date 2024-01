Stand: 22.01.2024 11:38 Uhr Hermannsburg: 37-Jähriger soll Ex-Partnerin getötet haben

Ein 37-jähriger Mann soll am Sonntag in Hermannsburg im Landkreis Celle seine 38-jährige Ex-Partnerin tödlich verletzt haben. Nach Polizeiangaben drang der Verdächtige gewaltsam in die Wohnung der Frau ein, die noch einen Notruf absetzte. Als die Polizeibeamten eintrafen, fanden sie die Schwerverletzte. Die Frau starb trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch in der Wohnung. Den Ex-Partner der Frau nahmen die Polizisten vor Ort fest, wie es weiter hieß. Die Beamten gehen nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass der 37-Jährige die Frau im Streit mit einem scharfen Gegenstand verletzt hat. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

