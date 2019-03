Stand: 25.03.2019 09:53 Uhr

Hemmingen: Rollstuhlfahrerin stirbt bei Brand

Eine 66-jährige Rollstuhlfahrerin ist bei einem Brand in Hemmingen (Region Hannover) ums Leben gekommen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Nach Angaben der Polizei war das Feuer in der Nacht zu Montag in dem Zimmer der Parterre-Wohnung ausgebrochen, in dem sich die Frau aufhielt. Die Feuerwehr fand das Opfer tot in seinem Elektro-Rollstuhl. Sie sei zum Zeitpunkt des Brandes allein in der Wohnung gewesen, so die Polizei. Die übrigen Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar. Am Vormittag sollen Brandermittler die Wohnung untersuchen.

Hemmingen: Frau verbrennt in Rollstuhl 25.03.2019 08:15 Uhr Bei einem Brand in Hemmingen ist eine 66-jährige Rollstuhlfahrerin ums Leben gekommen. Die alarmierte Feuerwehr fand die Frau tot in ihrem brennendem Elektro-Rollstuhl.







