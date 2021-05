Hemmingen: Ärger um Verkehrslärm trotz Ortsumgehung Stand: 17.05.2021 14:43 Uhr Die Bundesstraße 3 bei Hemmingen in der Region Hannover ist über Jahre hinweg umgebaut worden. Geblieben sind die Klagen einiger Anwohnerinnen und Anwohner: Ihnen ist es immer noch zu laut.

"Wer Straßen sät, wird Autos ernten" - so der Name einer Bürgerinitiative (BI), die die Lärmbelastung senken will. Der Name beschreibt das Problem: Die B3 führt nach dem Umbau nun zwar nicht mehr direkt durch Arnum und Hemmingen-Westerfeld, sondern am nördlichen Teil von Westerfeld und südwestlich an Arnum vorbei. Dafür sei mit Devese aber ein weiterer Stadtteil besonders betroffen. Anwohnerinnen und Anwohner beklagen sich über starken Lärm.

Initiative fordert Tempolimit und Radwegeausbau

Nach Ansicht der Bürgerinitiative ist im Nahbereich einer Großstadt wie Hannover, in dem Hemmingen nun einmal liegt, eine ortsumgehende Straße gar nicht mehr möglich. So verläuft die neue B3 zum Beispiel mitten durch den Ortsteil Devese. Insgesamt litten weit mehr als 1.000 Menschen unter dem Lärm leiden, heißt es. Um den zu reduzieren, fordern Bürgerinnen und Bürger ein durchgehendes Tempolimit von 60, einen massiven Ausbau der Lärmschutzwände, bessere Radwege und mehr öffentlichen Nahverkehr.

Straßenbaubehörde: Grenzwerte eingehalten

Friedhelm Fischer von der Niedersächsischen Landesstraßenbaubehörde sieht das anders. Er hält mehr Lärmschutz an der B3 nicht für notwendig. Die gesetzlich festgeschriebenen Grenzwerte würden an der B3 eingehalten. Ein gewisses Maß an Straßenlärm unterhalb dieser Grenzwerte müsse der Bürger ertragen. Natürlich stehe es aber Hemmingen oder der Stadt Hannover frei, in Lärmschutzwände zu investieren. Auch bei den Themen ÖPNV-Ausbau und Radwege innerhalb von Hemmingen sei seine Behörde nicht zuständig. Ein Tempolimit lehnt Fischer mit dem Verweis auf gesetzliche Vorschriften ab. Voraussichtlich noch im Juni soll es einen runden Tisch geben, um den Streit zu lösen.

