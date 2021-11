Helikopter auf der Bundesstraße: Polizei legt Gespann still Stand: 15.11.2021 20:18 Uhr Ein ungewöhnliches Bild für die Polizei bei Hessisch Oldendorf: Am Donnerstag hatte sie auf dem Standstreifen der B83 einen Helikopter auf einem Anhänger entdeckt, wie die Beamten nun mitteilten.

Die beiden 29 und 38 Jahren alten Fahrer des Kleinbusses mussten laut Ermittlern wegen eines technischen Defekts auf der Bundesstraße anhalten. Bei der Kontrolle des Gespanns stellten die Beamten gleich mehrere Mängel fest.

Falsches Kennzeichen am Anhänger

Unter anderem sei am Anhänger ein falsches Kennzeichen angebracht gewesen. "So ergab sich der Verdacht, dass für den Anhänger weder Versicherungsschutz noch eine amtliche Zulassung bestand", hieß es. Zudem hätten die Fahrzeugpapiere gefehlt. Die Beamten legten das Gespann still und ließen es samt Helikopter abtransportieren. Gegen die Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Das Fluggerät wurde laut Polizei mittlerweile wieder an die Besitzer ausgehändigt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.11.2021 | 06:30 Uhr