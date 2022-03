Stand: 07.03.2022 15:35 Uhr Heizen mit Feuerschale: Familie landet im Krankenhaus

Weil die Heizung wegen Renovierungsarbeiten nicht funktionierte, hat ein Familienvater im eigenen Haus in Hoya (Landkreis Nienburg/Weser) eine Feuerschale entzündet. Der Mann, seine Frau sowie die drei Kinder mussten in der Folge mit Verdacht auf Kohlenmonoxidvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei hatte der Familienvater am Montagmorgen aufgrund von Schwindelgefühlen selbst die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte brachten die Familie nach einer Untersuchung ins Krankenhaus und lüfteten das Haus. Nach ersten Erkenntnissen hatte die Familie großes Glück - eine Kohlenmonoxidvergiftung kann tödlich enden. Für den Vater hat die unkluge Idee weitere Folgen: Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung.

