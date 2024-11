Heimlich nackte Kinder fotografiert? Arzt aus Neustadt verdächtigt

Stand: 26.11.2024 13:56 Uhr

Ein Arzt des Klinikums in Neustadt am Rübenberge steht im Verdacht, im Sommer heimlich nackte Kinder in Kroatien fotografiert zu haben. Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt gegen den Mann.