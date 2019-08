Havliza sagt im IS-Prozess in Celle aus

Niedersachsen 18.00 - 20.08.2019 18:00 Uhr Autor/in: Christoph Hamann

In Celle steht seit zwei Jahren der mutmaßliche Deutschland-Chef der Terrororganisation IS vor Gericht. Am Dienstag wurde Niedersachsens Justizministerin Havliza als Zeugin gehört.