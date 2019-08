Stand: 20.08.2019 06:47 Uhr

Havliza sagt heute im IS-Prozess aus

Im Prozess gegen den mutmaßlichen Deutschland-Chef des Terrornetzwerks "Islamischer Staat" (IS), Ahmad A. alias Abu Walaa, wird heute vor dem Oberlandesgericht Celle die niedersächsische Justizministerin Barbara Havliza (CDU) als Zeugin erwartet. Die Politikerin soll zu einem Verfahren befragt werden, das sie 2017 in ihrer damaligen Funktion als Richterin vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf geleitet hatte. Unter ihrem Vorsitz war ein Gymnasiast aus Duisburg als Unterstützer der Terrormiliz verurteilt worden. Der Schüler soll von einem der vier in Celle mitangeklagten Männer indoktriniert worden sein.

Videos 00:34 Niedersachsen 18.00 BGH: Ahmad A. alias Abu Walaa bleibt in Haft Niedersachsen 18.00 Der Bundesgerichtshof hat eine Haftbeschwerde des mutmaßlichen Kopfes des IS in Deutschland abgewiesen. Als Grund wurde die hohe zu erwartende Strafe und Fluchtgefahr angeführt. (16.07.2019) Video (00:34 min)

Alle Angeklagten schweigen

Die Celler Richter haben in den vergangenen zwei Jahren an mehr als 100 Verhandlungstagen bereits etliche Zeugen vernommen. Laut Anklage sollen der Iraker Ahmad A. und die Mitangeklagten junge Menschen insbesondere im Ruhrgebiet und Raum Hildesheim radikalisiert und in die IS-Kampfgebiete geschickt haben. Sie müssen sich wegen Unterstützung und Mitgliedschaft in der Terrormiliz verantworten. Sowohl Ahmad A. als auch die Mitangeklagten haben bislang zu den Vorwürfen geschwiegen.

Wird inhaftierter deutscher Kämpfer vernommen?

Nach Vernehmung der meisten vom Gericht einbestellten Zeugen und Experten befindet sich der Prozess mittlerweile auf der Zielgeraden. Offen ist allerdings noch, ob ein in Syrien inhaftierter deutscher Kämpfer, der mutmaßlich von Ahmad A. radikalisiert wurde, als Zeuge vernommen wird. Das Problem: Wegen derzeit fehlender diplomatischer Kanäle nach Syrien kann der dort von Kurden festgehaltene Deutsche nicht nach Celle vor Gericht gebracht werden.

Lange Haftstrafen erwartet

Ahmad A. und auch seinen Mitangeklagten drohen langjährige Haftstrafen. Erst im Juli hatte der Bundesgerichtshof eine Haftbeschwerde des Irakers verworfen. Angesichts der Schwere der Taten und der zu erwartenden Strafe sei die Untersuchungshaft gerechtfertigt, entschied der BGH.

Weitere Informationen Havliza: Deutschland muss IS-Kämpfer zurücknehmen Niedersachsens Justizministerin Havliza plädiert dafür, in Syrien inhaftierte deutsche IS-Kämpfer zurückzunehmen. Es gebe keine andere Wahl, sagte sie laut einem Zeitungsbericht. (21.02.2019) mehr IS-Prozess: Rocker-Chef belastet Mitangeklagten Ein als Zeuge geladener Ex-Rocker hat im Prozess gegen den mutmaßlichen Deutschlandchef des IS einen Mitangeklagten belastet. Erst die Verhängung einer Beugehaft zwang ihn zur Aussage. (12.02.2019) mehr Warum ausgerechnet Hildesheim? Nach dem Verbot des "Deutschsprachigen Islamkreises" stellt sich die Frage, warum Hildesheim zum Salafisten-"Hotspot" wurde. Die Behörden hatten den Verein bereits länger im Visier. (14.03.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.08.2019 | 08:00 Uhr