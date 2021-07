Haushalt 2022/23: Landesregierung stellt heute Pläne vor Stand: 12.07.2021 00:04 Uhr Niedersachsens Landesregierung stellt heute ihre Pläne für den kommenden Doppelhaushalt vor. Infolge der Corona-Pandemie dürfte es dabei vor allem darum gehen, wo gespart werden kann.

Nach der Steuerschätzung vom Mai soll das Land in den kommenden drei Jahren rund 4,9 Milliarden Euro weniger einnehmen, als vor der Corona-Krise veranschlagt. Auf Grundlage dessen hatte Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) das Land bereits auf einen Sparkurs eingeschworen. Zudem wurden Milliardenschulden aufgenommen, die ab 2024 zurückgezahlt werden müssen. Wo genau die Landesregierung den Rotstift ansetzen will, ist bisher nicht bekannt. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) und Finanzminister Hilbers wollen die Ergebnisse der Haushaltsgespräche heute vorstellen. NDR.de überträgt die Kabinettspressekonferenz ab 13 Uhr an dieser Stelle live.

Weil: Pandemie hat tiefe Spuren hinterlassen

Am Sonntag war das Landeskabinett zu der zweitägigen Klausurtagung zusammengekommen. Heute Vormittag werden die Gespräche fortgesetzt. Ministerpräsident Weil machte zu Beginn der Haushaltsklausur klar, dass von dem Doppelhaushalt keine großen Sprünge zu erwarten seien. Dafür gebe es momentan keine Mittel. Die Corona-Pandemie habe tiefe Spuren in den öffentlichen Haushalten hinterlassen, so Weil. Gerade auf der Einnahme-Seite gebe es eine sehr viel schlechtere Lage als vor der Krise.

Gewerkschaften fordern Investitionen

Geht es nach mehreren Gewerkschaften, sollte das Land dagegen gerade jetzt in der Krise massiv investieren. Sie überreichten Weil vor dem Auftakt der Hausklausur eine Tafel, auf der sie unter anderem mehr Geld für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes und Investitionen in Schulen und Krankenhäuser forderten. "Strikt die Schuldenbremse einzuhalten und Ausgaben zu kürzen, bringt unser Bundesland nicht weiter. Das verschiebt lediglich die Lösung der Probleme in die Zukunft und bürdet sie der nächsten Generation auf", sagte Niedersachsens DGB-Chef Mehrdad Payandeh am Sonntag. Zur Finanzierung einer solchen Investitionsoffensive fordern die Gewerkschaften die Einrichtung eines Niedersachsenfonds.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.07.2021 | 13:00 Uhr