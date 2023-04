Stand: 17.04.2023 10:57 Uhr Hausbrand in Rinteln: Bewohner retten sich über Leiter

Eine zufällig an die Wand angelehnte Leiter hat vermutlich vier Bewohnern bei einem Hausbrand in Rinteln (Landkreis Schaumburg) das Leben gerettet. Sie kletterten aus dem Obergeschoss über die Leiter nach draußen. Nach Angaben der Polizei stand am frühen Montagmorgen erst die darunter liegende Gastwirtschaft im Ortsteil Goldbeck im Flammen. Das Feuer sprang dann auf das Obergeschoss über. Teile des Gebäudes mussten von den Einsatzkräften eingerissen werden. Das Haus ist nach dem Brand zurzeit unbewohnbar. Die vier Bewohner wurden durch Rauchgase leicht verletzt. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist noch unklar. Auch zur Schadenshöhe kann die Polizei noch nichts sagen.

