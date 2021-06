Stand: 03.06.2021 10:20 Uhr Haupttäter aus ASB-Betrugsprozess erneut vor Gericht

Der millionenschwere Betrug in der Flüchtlingshilfe des Arbeiter-Samariter-Bundes Hannover (ASB) landet erneut vor dem Landgericht Hildesheim. Im Visier der Ermittler befindet sich der jüngst verurteilte 48 Jahre alte Haupttäter. Der Mann soll sich selbst unrechtmäßig Gehalt und Zulagen in Höhe von rund 160.000 Euro gezahlt haben. Weil er Wachdienste an Flüchtlingsheimen falsch abgerechnet hat, muss er für sechseinhalb Jahre ins Gefängnis. Er hatte auf diese Weise rund 2,4 Millionen Euro an öffentlichen Geldern abgezweigt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.06.2021 | 06:30 Uhr