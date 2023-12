Stand: 08.12.2023 10:45 Uhr Hauptbahnhof Hannover: Zigarette bringt Mann ins Gefängnis

Zivilfahnder der Bundespolizei haben im Hauptbahnhof Hannover einen Mann festgenommen und ins Gefängnis gebracht. Bei einer Kontrolle der Personalien des 43-Jährigen am Donnerstagmorgen war den Beamten aufgefallen, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Den Angaben zufolge war der Mann wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Körperverletzung in zwei Fällen rechtskräftig verurteilt worden. Davon hatte er noch eine Restfreiheitsstrafe von 70 Tagen zu verbüßen. Der 43-Jährige wurde daraufhin festgenommen und ins Gefängnis gebracht. Aufgefallen war der Mann den Beamten, weil er sich nicht an das Rauchverbot im Hauptbahnhof gehalten hatte. Die Nikotinsucht sei dem Mann zum Verhängnis geworden, teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit.

