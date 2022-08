Stand: 24.08.2022 09:09 Uhr Hauptbahnhof Hannover: Mann uriniert in Drogerie

Ein 53-jähriger Mann hat am Dienstagabend in eine Drogerie im Hauptbahnhof Hannover uriniert. Dabei traf er insgesamt 13 Einmalgrills, die nun entsorgt werden müssen. Im Anschluss nahm er einen Energy-Drink aus dem Kühlregal und trank diesen aus. Der 53-Jährige verließ danach das Geschäft. Ein Ladendetektiv beobachtete die Taten auf einer Überwachungskamera und konnte den offensichtlich alkoholisierten Mann vor der Drogerie stellen. Er rief die Bundespolizei und bat um Unterstützung. Diese nahm den Mann mit zur Wache. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,4 Promille. Auf der Wache griff der Mann einen Beamten an, trat nach ihm und verletzte ihn leicht am Bein. Gegen den 53-Jährigen wird nun wegen Diebstahls, Sachbeschädigung, Belästigung der Allgemeinheit, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt.

