Stand: 14.03.2022 10:56 Uhr Hauptbahnhof Hannover: Mann schlägt auf 13-Jährigen ein

Am Hauptbahnhof Hannover soll ein 26-Jähriger am Sonntagabend auf einen Jugendlichen eingeschlagen haben. Nach Angaben der Polizei versetzte der Ältere dem 13-Jährigen auch noch Schläge und Tritte, als dieser schon wehrlos am Boden lag. Der Angreifer aus Neustadt am Rübenberge konnte festgenommen werden, dabei wehrte er sich den Angaben zufolge jedoch und versuchte, auch Beamte der Bundespolizei mit Fußtritten und Kopfstößen zu verletzen. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Warum der Mann auf den Jugendlichen losgegangen ist, wird noch ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.03.2022 | 13:30 Uhr