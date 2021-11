Stand: 17.11.2021 09:01 Uhr Hauptbahnhof: Betrunkene Frau stiehlt Sektdosen aus Drogerie

Eine 40-jährige Frau hat am Dienstag wiederholt Sekt aus einer Drogerie im Hauptbahnhof Hannover gestohlen. Laut Bundespolizei hatte sie das Geschäft am frühen Abend betreten, sich vier Dosen Sekt genommen und die Drogerie ohne zu bezahlen verlassen. Der Ladendetektiv konnte die Frau zwar bei der Tat beobachten, sie aber nicht mehr rechtzeitig aufhalten. Eine halbe Stunde später kehrte sie in das gleiche Geschäft zurück. Wieder nahm sie vier Dosen Sekt und machte Anstalten zu gehen. Dieses Mal war der Ladendetektiv allerdings auf der Hut und erwischte die Diebin. Widerwillig habe sie der alarmierten Bundespolizei die gestohlenen Sektdosen ausgehändigt, heißt es. Dann rammte sie einen der Beamten, stieß ihn zur Seite und flüchtete. Sie konnte eingeholt werden. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 3 Promille.

