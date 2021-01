Stand: 04.01.2021 14:36 Uhr Hasperde: Polizei nimmt gesuchten Straftäter fest

Der Polizei im Landkreis Hameln-Pyrmont ist am Sonntagabend ein gesuchter Straftäter ins Netz gegangen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Beamten hatten den 34-Jährigen in Hasperde kontrollieren wollen. Dabei stellten sie fest, dass der Mann aus Hamburg wegen einer Straftat per Haftbefehl gesucht wurde. Außerdem entdeckten die Polizisten bei dem 34-Jährigen Drogen. Zudem soll der Mann zuvor ohne Führerschein mit einem Auto unterwegs gewesen sein. Die Beamten leiteten entsprechende Strafverfahren ein.

Jederzeit zum Nachhören 9 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 9 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.01.2021 | 13:30 Uhr