Harz und Deister wappnen sich für erneuten Besucheransturm Stand: 07.01.2021 18:30 Uhr In Niedersachsen rechnen die Verantwortlichen in Harz und Deister am Wochenende wieder mit einem großen Andrang von Tagestouristen. Das Wetter soll nämlich winterlich bleiben.

Im Harz treffen Kommunen, Polizei und der Tourismusverband bereits erste Vorkehrungen, um Tagesausflügler abzuhalten. Der Landkreis Goslar hat den Verleih von Wintersportgeräten an Wochenenden verboten. Zudem sollen deutlich mehr Polizisten und Ordnungskräfte eingesetzt werden. "Unser oberster Appell ist weiter: Bleiben Sie zu Hause", sagte Kreissprecher Maximilian Strache. Dennoch stellt sich der Harz erneut auf viele Tagestouristen ein.

Weiterer Schnee erwartet

Für das Wochenende sagen die Meteorologen weiterhin winterliches Wetter vorher. Im Harz und im Weserbergland können bis Freitagabend sogar noch zehn bis 15 Zentimeter Neuschnee fallen, der ab 300 bis 400 Metern Höhe liegen bleibt. Am Wochenende soll es dann nur noch ab und zu schneien und zwischendurch sogar sonnig werden.

Videos 3 Min Schnee im Deister: Kleine Wintersause Ein rund 200 Meter hoher Hügel reicht für ein Wintervergnügen und genug Abstand können alle Personen hier auch halten. (06.01.2021) 3 Min

Parkplätze erneut komplett ausgelastet

Am Donnerstag waren erneut zahlreiche Ausflügler, Wanderer und Wintersportler in den verschneiten Harz und Deister geströmt. Polizei und Ordnungskräfte kontrollierten Parkplätze und Zufahrten, wie die Stadt Barsinghausen und der Kreis Goslar mitteilten. Die Parkplätze in den Ausflugsgebieten waren erneut ausgelastet. Anders als in den vergangenen Tagen gab es allerdings keine größeren Verkehrsbehinderungen.

Falschparker werden abgeschleppt

Im Deister zeigten Ordnungsamt und Polizei Präsenz. Wer nicht auf ausgewiesenen Parkplätzen parkte, sondern etwa an Straßenrändern, wurde abgeschleppt. Die rund 120 Parkplätze am Nienstedter Pass, einem beliebten Ausflugsziel des Höhenzuges, waren bereits am Morgen voll. Ein Polizeisprecher betonte, dass die Beamten auch die Corona-Abstandsregeln kontrollierten. Verboten seien Spaziergänge im Deister-Schnee nicht. "Wenn die Menschen einen Parkplatz finden, dürfen sie auch im Wald spazieren. Die Regeln müssen nur eingehalten werden", so der Sprecher.

