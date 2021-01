Harz rechnet am Wochenende erneut mit vielen Touristen Stand: 09.01.2021 08:28 Uhr Wegen des Winterwetters rechnen Verantwortliche im Harz und Deister am Wochenende wieder mit vielen Besuchern. Die Kommunen reagieren mit schärferen Regeln. Ganz vorne: der Landkreis Holzminden.

Als erster Landkreis in Niedersachsen hat Holzminden das Betreten mehrerer Rodelwiesen verboten. Von heute bis vorerst nächsten Mittwoch wurden per Allgemeinverfügung mehrere Rodelhänge im Weserbergland gesperrt. Darunter sind Bereiche des Höhenzuges Hochsolling, des Hils, des Iths sowie ein Stück des Köterberges. Wer sich nicht daran hält, dem kann ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro drohen, wie es in der Allgemeinverfügung heißt.

Bereitschaftspolizei und zusätzliche Ordnungskräfte kontrollieren

Es gehe darum, größere Menschenansammlungen zu vermeiden, begründete Landkreissprecher Peter Drews die Maßnahme. Man wolle nicht den Menschen verbieten, Schnee und die Natur zu genießen, sagte er NDR 1 Niedersachsen. Um die Verbote durchzusetzen, mobilisiert der Landkreis Mitarbeiter der Ordnungsämter - auch von den Gemeinden, in denen gar keine Rodelhänge gesperrt sind. Die Polizei Holzminden setzt zudem zusätzlich Bereitschaftspolizisten aus Göttingen ein.

Appell im Harz: "Bleiben Sie zu Hause"

Auch andere Wintersportregionen haben Vorkehrungen getroffen, um Tagesausflügler abzuhalten. Im Harz hat der Landkreis Goslar den Verleih von Wintersportgeräten an Wochenenden verboten. Zudem sollen auch hier deutlich mehr Polizisten und Ordnungskräfte eingesetzt werden. Wenn die Parkplätze im Harz voll sind, sollen auch Straßen gesperrt werden - etwa die Bundesstraße 4 von Bad Harzburg nach Torfhaus. "Unser oberster Appell ist weiter: Bleiben Sie zu Hause", sagte Kreissprecher Maximilian Strache. Sperrungen von Flächen im Wald oder Rodelhängen hat der Landkreis dagegen ausgeschlossen. Diese seien im weitläufigen Harz weder machbar noch verhältnismäßig, sagte Landrat Thomas Brych (SPD) bereits am Donnerstag.

Lage im Deister unter Beobachtung

Auch im Deister ist derzeit kein Rodelverbot geplant. "Wir beobachten die Situation aber weiter", sagte eine Sprecherin der Region Hannover. In den vergangenen Tagen hatte das Winterwetter auch im Deister viele Ausflügler angezogen. Die rund 120 Parkplätze am Nienstedter Pass, einem beliebten Ausflugsziel, waren oft schon am Morgen voll. Ordnungsamt und Polizei zeigten verstärkt Präsenz. Wer nicht auf ausgewiesenen Parkplätzen parkte, sondern etwa an Straßenrändern, wurde abgeschleppt. Ein Polizeisprecher betonte, dass die Beamten auch die Corona-Abstandsregeln kontrollieren. Verboten seien Spaziergänge im Deister-Schnee nicht. "Wenn die Menschen einen Parkplatz finden, dürfen sie auch im Wald spazieren. Die Regeln müssen nur eingehalten werden", so der Sprecher.

Weiterer Schnee erwartet

Die Meteorologen sagen weiterhin winterliches Wetter vorher. Im Harz und im Weserbergland können bis Freitagabend sogar noch zehn bis 15 Zentimeter Neuschnee fallen, der ab 300 bis 400 Metern Höhe liegen bleibt. Am Wochenende soll es dann nur noch ab und zu schneien und zwischendurch sogar sonnig werden. Am Montag könnte sich die Lage dann entspannen: Die Temperaturen sollen steigen - und der Schnee vielerorts schmelzen.

