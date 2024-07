Stand: 04.07.2024 19:05 Uhr Hannovers "Super Freitag" mit Public Viewing, Springsteen, Schützenfest

Polizei und Stadt Hannover bereiten sich auf den "Super-Freitag" vor. Drei Großveranstaltungen sorgen für Verkehrsbehinderungen in der Landeshauptstadt: Das Public Viewing zum EM-Viertelfinale am Waterlooplatz, das Bruce-Springsteen-Konzert im Stadion und das Schützenfest. Deswegen werden am Freitagabend mehrere Straßen vorübergehend gesperrt, teilte die Polizei mit. Dazu kommt die Baustelle zwischen Maschsee und Stadion, weshalb die Leine-Brücke im Bereich des Arthur-Menge-Ufers gesperrt ist. Stadt und Polizei Hannover empfehlen, am Freitagabend den Bereich mit dem Auto zu meiden und auf öffentliche Verkehrsmittel zurückzugreifen. Es gibt auch zahlreichen "Park & Ride"-Angebote von den Endhaltestellen der Üstra und von den Haltestellen der S-Bahnen der Region Hannover.

