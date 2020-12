Stand: 23.12.2020 11:45 Uhr Hannovers Stadtkirche bietet Weihnachtsandacht am Telefon an

Der evangelische Stadtkirchenverband Hannover bietet in diesem Jahr eine Weihnachtsandacht am Telefon an. Diese werde von Pastor Rainer Müller-Brandes gesprochen, heißt es. Die Andacht hat demnach eine Dauer von rund sechs Minuten. Das Angebot richtet sich nach Kirchenangaben vor allem an Menschen, die wegen der Corona-Pandemie keinen Weihnachtsgottesdienst besuchen können oder wollen.

