Stand: 23.07.2020 12:45 Uhr - Hallo Niedersachsen

OB Onay: Drohmails dürfen nicht folgenlos bleiben

Es seien Drohungen mit einer ganz besonderen Qualität, sagt Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) im Interview mit NDR Niedersachsen. Vor wenigen Tagen hatte der Politiker - wie auch Filiz Polat, eine niedersächsische Bundestagsabgeordnete der Grünen, und ihre Fraktionskollegen Anton Hofreiter und Renate Künast - Drohmails erhalten, die vom Absender "NSU 2.0" stammen. Die Mail endet mit "Heil Hitler" und bedroht in Onays Fall sein Leben und das seiner Familie. Er nehme das sehr ernst. Doch: "Ich will mich nicht einschüchtern lassen", sagt er. Er stehe im engen Austausch mit der Polizei.

Onay: "Ich will mich nicht einschüchtern lassen" 23.07.2020 12:00 Uhr Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hat eine Drohnachricht mit dem Absenders "NSU 2.0" erhalten. Im Interview erklärt er, sich deshalb aber nicht verändern zu wollen.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Drohungen dürfen nicht folgenlos bleiben

"Ich erwarte in meinem Fall, aber auch in vielen anderen, dass die Sicherheitsbehörden damit sehr sensibel umgehen", so Hannovers OB weiter. Onay hoffe auf Ermittlungserfolge, damit klar wird, "dass solche Schreiben, solche Drohungen nicht folgenlos bleiben". Im ersten Moment sei man berührt und angefasst, doch er wolle die Drohungen nicht an sich heran lassen. "Es wird meine politische Handlungen nicht verändern", sagt Onay, der froh über die Solidarität sei, die er und auch andere Kommunalpolitiker erfahre.

Tagesschau.de Link Was über die "NSU 2.0"-Briefe bekannt ist Unter den rechtsextremistischen Drohmails gegen Personen des öffentlichen Lebens steht "NSU 2.0". Der Name tauchte bereits 2018 in Morddrohungen gegen eine Anwältin auf. (20.07.2020) extern

Mindestens 69 Schreiben an öffentliche Personen

Seit Wochen häufen sich rechtsextreme Morddrohungen gegen Personen aus Politik und Kultur per E-Mail und in Briefen, die mit "NSU 2.0" unterschrieben sind. Insgesamt 69 davon kennt das hessische Landeskriminalamt, das in diesen Fällen bereits ermittelt. Die Urheber der Schreiben sind bislang unbekannt. In drei Fällen in Hessen sollen den Drohschreiben ungeklärte interne Abfragen an Polizeicomputern vorausgegangen sein, bei denen persönliche Daten der Opfer erkundet wurden. Onay hatte schon nach seiner Wahl zum Oberbürgermeister im November vorigen Jahres Hass-Mails und Drohbriefe erhalten.

Onay: "Feind der Demokratie steht rechts"

Onay verfolge teilweise mit großem Entsetzen, was in Hessen passiere, und hoffe darauf, dass die Behörden baldmöglichst diesen Taten aufklären können. "Gleichzeitig erhoffe ich mir vom Bundesinnenminister, einen klaren Fokus auf die rechte Szene in Deutschland. Der Feind der Demokratie steht rechts. Das muss völlig klar sein."

Bezug zu rechtsextremistischer Terrorgruppe

Als NSU, kurz für Nationalsozialistischer Untergrund, hatten sich die Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt bezeichnet, die zwischen 2000 und 2007 zehn Menschen ermordeten - unter anderem in Hamburg und Rostock. Ihre Opfer waren acht türkischstämmige und ein griechischstämmiger Kleinunternehmer sowie eine Polizistin. Ihre Mittäterin Beate Zschäpe wurde 2018 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

Weitere Informationen Hannovers OB Onay geht gegen Hass-Posts vor Hannovers neuer grüner Oberbürgermeister Belit Onay wehrt sich gegen Hass-Posts. Er gehe gegen Drohungen und Beleidigungen vor. Strafrechtlich relevante Posts habe er angezeigt. (22.02.2020) mehr Hetze: Bürgermeister solidarisieren sich mit Onay Gegen Hetze im Netz: Die Bürgermeister aus Niedersachsen haben sich mit ihrem künftigen Kollegen Belit Onay (Grüne) solidarisiert. Fake-News und Rassismus nicht einfach "hinnehmen". (13.11.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 22.07.2020 | 19:30 Uhr