Stand: 13.12.2021 15:38 Uhr Hannovers Innenstadt bekommt smarte Mülleimer

In Hannovers Innenstadt ist am Montag ein Pilotprojekt mit 20 Abfalleimern gestartet, bei denen Sensoren den Füllstand anzeigen und melden. Die Stadtwerke enercity vernetzten die Geräte mit der Abfallwirtschaft Region Hannover (aha). So soll die Stadtreinigung die Mülleimer nach Bedarf leeren können und ihre Routen optimieren. "Mit smarten Abfallbehältern haben wir die Möglichkeit, zeitnah und gezielt überquellende Papierkörbe zu verhindern", sagte Axel von der Ohe, Erster Stadtrat und Finanz- und Ordnungsdezernent. Das Pilotprojekt ist auf sechs Monate ausgelegt.

