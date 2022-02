Hannovers Hauptbahnhof wird zeitweise zur Waffenverbotszone Stand: 03.02.2022 10:27 Uhr Da bei Kontrollen zuletzt vermehrt Waffen gefunden wurden, richtet die Bundespolizei am kommenden Wochenende am Hauptbahnhof Hannover eine Waffenverbotszone ein.

Von Freitag auf Sonnabend und von Sonnabend auf Sonntag ist es jeweils von 18 Uhr bis 2 Uhr untersagt, gefährliche Werkzeuge, Schuss- und Schreckschusswaffen sowie Messer und Hieb-, Stoß- und Stichwaffen mit sich zu führen. Das teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Wer dagegen verstößt, müsse mit einem Platzverweis, einem Hausverbot für den Hauptbahnhof oder auch mit einem sogenannten Beförderungsausschluss in der Bahn rechnen. Auch ein Zwangsgeld sei möglich.

Weitere Informationen Polizisten im Hauptbahnhof Hannover mit Flaschen beworfen Zwei 18-Jährige bewarfen die Beamten mit Gegenständen aus fünf Metern Höhe. Nach kurzer Flucht wurden sie gefasst. mehr

Hauptbahnhof häufig Ort von Gewaltdelikten

Mit diesem Vorgehen reagiert die Bundespolizei auf Gewaltdelikte im Hauptbahnhof. Vor allem an den Wochenenden und dann besonders in den Abendstunden nutzen junge Leute den Hauptbahnhof den Angaben zufolge als Treffpunkt. Demnach entwickeln sich häufig im Gebäude und auch in Zügen aus banalen Streitigkeiten größere Auseinandersetzungen. "Mit der Waffenverbotszone setzen wir ein deutliches Zeichen, um der Entwicklung von Gewaltdelikten entgegenzuwirken", sagte Michael Schuol, Vizepräsident der Bundespolizeidirektion. Darüber hinaus habe die Waffenverbotszone einen "präventiven Zweck" für die Sicherheit aller Reisenden und Besucher.

Beamte stellen oftmals verbotene Messer sicher

In den vergangenen Wochen hätten die Beamten bei verstärkten Kontrollen mehrfach verbotene Gegenstände wie beispielsweise Spring- oder Einhandmesser sichergestellt, hieß es. Gerade Messer führten immer wieder zu schweren und manchmal sogar tödlichen Verletzungen. Allein am vergangenen Wochenende seien bei Kontrollen am Hauptbahnhof sieben Messer und drei Schlagstöcke entdeckt worden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.02.2022 | 09:30 Uhr