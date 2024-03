Stand: 13.03.2024 09:10 Uhr Busse brennen am Bahnhof Hannover-Nordstadt

Die Feuerwehr Hannover hat am Dienstagabend zwei Busse gelöscht, die auf dem Gelände des Arbeiter-Samariter-Bundes am Bahnhof Nordstadt in Flammen standen. Die Einsatzkräfte hätten nur noch ein Übergreifen des Brandes auf weitere Fahrzeuge verhindern können, so die Feuerwehr. Die beiden Busse seien vollständig ausgebrannt. Personen wurden demnach aber nicht verletzt. Gegen 20 Uhr sei den Feuerwehrleuten der nahegelegenen Feuer- und Rettungswache der Flammenschein aufgefallen. Zeitgleich gingen mehrere Notrufe ein. Der dichte Rauch des Feuers habe zeitweise den Bahnverkehr auf den in der Nähe verlaufenden Schienen behindert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min