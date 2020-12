Stand: 17.12.2020 21:06 Uhr Hannover wird 2025 Gastgeber des Evangelischen Kirchentags

Der Deutsche Evangelische Kirchentag 2025 findet in Hannover statt. Der Rat der Stadt beschloss am Donnerstagabend mit fraktionsübergreifender Mehrheit, das Treffen mit rund 100.000 Teilnehmern offiziell auszurichten. Das Präsidium des Kirchentages hatte sich bereits vorab auf Hannover als möglichen Ausrichter der Großveranstaltung festgelegt, da keine anderen Bewerbungen vorliegen. Der Kirchentag war zuletzt 2005 zu Gast in der niedersächsischen Landeshauptstadt.

