Stand: 05.05.2021 07:47 Uhr Hannover will verstärkt in sozialen Brennpunkten impfen

Mit einer Impf-Offensive wollen Stadt und Region Hannover hohe Corona-Infektionszahlen in sozialen Brennpunkten bekommen. Momentan werde geprüft, wie Impf-Angebote in Quartieren mit besonders beengten Wohnverhältnissen realisiert werden könnten, heißt es. Die Kampagne solle nun zügig vorbereitet werden. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) betonte, die dort lebenden Menschen seien nicht Treiber der Pandemie, sondern Opfer der Pandemie. Schon jetzt sind Testteams in und um Hannover in Ortsteilen und Quartieren unterwegs, in denen sich viele Menschen mit Corona infizieren. Zügiges Impfen könne hier helfen, Infektionsketten gar nicht erst entstehen zu lassen und das Pandemiegeschehen einzudämmen, so Onay.

