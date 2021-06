Stand: 23.06.2021 08:19 Uhr Hannover will mehr Effizienz in Bürgerämtern

Die Stadt Hannover will die Wartezeiten für Termine bei den Bürgerämtern verkürzen. Dafür sollen weniger aufwändige Anliegen in Terminlücken gelegt werden - wenn zum Beispiel ein Dokument abgeholt werden muss oder beim Personalausweis die Online-Funktion des Personalausweises aktiviert werden soll. In einigen Bürgerämtern gibt es solche Termine schon: Dadurch sei die Zahl der Termine pro Woche um 500 erhöht worden, hieß es. Außerdem soll im August vorübergehend ein zusätzliches Bürgeramt öffnen: Das Pop-up-Bürgeramt in der Zentrale von Enercity soll voraussichtlich bis Jahresende geöffnet sein.

