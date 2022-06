Stand: 13.06.2022 11:49 Uhr Hannover will bis 2035 klimaneutral sein

Niedersachsens Landeshauptstadt Hannover will früher klimaneutral werden als 2050. Stattdessen sollte dies bis 2035 geschafft werden, kündigte die Stadt am Montag an. "Die Herausforderungen sind riesig, wir müssen unsere jahrzehntelangen Bemühungen noch einmal massiv verstärken", sagte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Eine schnellere Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen solle garantieren, dass die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990 um 95 Prozent gesenkt werden. Außerdem solle der Energiebedarf im Stadtgebiet halbiert werden. Das Programm enthält zehn zentrale Punkte, die vorgeben, wo die Maßnahmen ansetzen. Demnach sollen unter anderem erneuerbare Energien ausgebaut, klimaverträgliches Wirtschaften vorangetrieben und Bildungsarbeit für den Klimaschutz verstärkt werden.

