Hannover will an einem Tempo-30-Projekt teilnehmen Stand: 06.07.2021 21:43 Uhr Gemeinsam mit sechs weiteren Städten in Deutschland will Hannover an einem Pilotprojekt innerorts Tempo 30 testen. Ob es umgesetzt wird, steht noch aus.

Dabei soll dann nur noch auf wenigen Hauptverkehrsstraßen die gängige Geschwindigkeit von 50 Kilometern in der Stunde gelten. An dem am Dienstag in Berlin vorgestellten Projekt beteiligen sich noch Aachen, Augsburg, Freiburg im Breisgau, Leipzig, Münster und Ulm. Ob und wann das Pilotprojekt überhaupt realisiert wird, steht aus: Die Städte hoffen, dass es nach der Bundestagswahl Ende September schnell zu einer Änderung der Straßenverkehrsordnung kommt, um das Projekt zu ermöglichen.

Städtetag: Kommunen können am besten entscheiden

Unterstützt wird die Initiative vom Deutschen Städtetag in Berlin: "Wir wollen den Verkehr in den Städten effizienter, klimaschonender und sicherer machen", erklärte Burkhard Jung (SPD), Städtetagspräsident und Oberbürgermeister von Leipzig. Dafür bräuchten die Städte mehr Entscheidungsspielraum als bisher. "Die Kommunen können am besten entscheiden, welche Geschwindigkeiten in welchen Straßen angemessen sind."

Weniger Lärm, weniger Luftbelastung

Alle sieben Städte machen deutlich, dass es sich nicht um eine Initiative gegen Autofahrer handele. Es sei ein Projekt für die Bewohner der Kommunen. "Die Leistungsfähigkeit für den Verkehr wird durch Tempo 30 nicht eingeschränkt, die Aufenthaltsqualität dagegen spürbar erhöht", hieß es in einer Erklärung der Städte. Vorrangig würden die Straßen sicherer werden für Fußgänger und Radfahrer. Außerdem nehme der Lärm durch den Verkehr und auch die Luftbelastung ab.

