Stand: 21.11.2019 15:01 Uhr Hannover will Lärmblitzer gegen Autoposer einsetzen

Der Bauausschuss der Landeshauptstadt Hannover hat sich am Mittwochabend einstimmig für die Anschaffung von Lärmblitzern ausgesprochen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Mit den Geräten werde eine Lücke in der Verkehrskontrolle geschlossen, heißt es in dem Antrag. Gestellt hatte den Antrag die Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen. Die Lärmblitzer erkennen die Lautstärke der Motoren und des Auspuffs über Mikrofone. Wird ein Grenzwert überschritten - blitzt es. Eine Kamera macht - wie bei einer Geschwindigkeits- oder Rotlichtkontrolle - eine Aufnahme des verantwortlichen Fahrzeugs. Mit den Geräten könne eine Lücke in der Verkehrskontrolle geschlossen werden, heißt es in dem Antrag.

Weniger Lärm, mehr Lebensqualität?

Die Lebensqualität in den betroffenen Stadtvierteln könnte sich dadurch erheblich erhöhen. Denn obwohl das Problem schon seit Längerem bekannt sei - vor allem in den innenstadtnahen Bereichen - sei es der Polizei bisher kaum möglich, derartige Verstöße zu ahnden. Denn die Kontrollen könnten immer nur punktuell durchgeführt werden. Die Polizei begrüße die Idee grundsätzlich, so ein Sprecher. SPD-Finanzexperte Jens Menge sagte NDR 1 Niedersachsen, er könne sich beispielsweise die innenstadtnahe Otto-Brenner-Straße in Hannover als Standort für eine solche Anlage vorstellen. Seiner Meinung nach, bräuchte die Stadt ein bis zwei solcher Geräte. Der Stadtrat muss der Idee noch zustimmen. Anschließend muss die Verwaltung unter anderem rechtlich Fragen prüfen. Die Höhe der Kosten für das Vorhaben ist noch unklar.

