Stand: 13.04.2021 15:30 Uhr Hannover und Hameln bewerben sich erneut als Modellregion

Die Stadt Hannover bewirbt sich noch einmal als Modellkommune. Das bisherige Coronaschutz-Konzept sei konkretisiert worden, sagte ein Sprecher - außerdem sei das Modellgebiet in der Innenstadt enger begrenzt worden. Geschäfte, Restaurants und Kulturbetriebe, die mitmachen wollen, können sich ab Donnerstag melden. Als möglichen Starttermin nennt die Stadt den 26. April. Auch Hameln bewirbt sich nach Angaben eines Stadtsprechers ein zweites Mal als Modellkommune. Bis heute Abend um 18 Uhr müssen sich die Interessenten bewerben, am Sonnabend will das Land die weiteren Modellkommunen bekannt geben. Nienburg und Hildesheim sind schon dabei, wann es dort losgeht, ist aber noch unklar.

