Stand: 24.10.2020 10:13 Uhr Hannover überschreitet Grenzwert für Corona-Neuinfektionen

Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes haben die Neuinfektionen mit dem Coronavirus in der Region Hannover am Sonnabend einen wichtigen Grenzwert überschritten. Das Landesgesundheitsamt meldete 52,7 Infektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Damit ist der Inzidenz-Wert von 50 überschritten. Das bedeutet mehr Maßnahmen gegen das Virus und somit auch weitere Einschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger.

