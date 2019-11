Stand: 30.11.2019 12:09 Uhr

Hannover testet heute kostenlosen Nahverkehr

Die Region Hannover freut sich im Vorweihnachtsgeschäft auf freie Fahrt im Nahverkehr. Heute dürfen sich Bus- und Bahnnutzer im Hannover-Netz ohne Ticket befördern lassen - ein Aktionstag, der Menschen zum Umsteigen bewegen soll. Um überfüllte Busse und Bahnen zu vermeiden, setzen die Verkehrsbetriebe zusätzliche Fahrzeuge und Wagen ein. Auf mehreren Linien wird der Takt erhöht. Änderungen gibt es auch für die Züge im Nahverkehr: Auf den stark frequentierten S-Bahn-Linien S1, S2 und S5 sollen heute Langzüge eingesetzt werden, wie der Verkehrsverbund Großraum-Verkehr Hannover (GVH) auf einer eigens für den Gratis-Tag eingerichteten Webseite mitteilte. Folgen hat der Aktionstag für Autofahrer: Teile der Innenstadt sowie die Parkplätze rund um den Kröpcke werden für den Autoverkehr gesperrt.

Videos 00:30 Region Hannover wirbt mit kostenlosem ÖPNV Die Region Hannover will am Sonnabend mit kostenlosem Bus- und Bahnverkehr für den ÖPNV werben. Dafür wurden die Kapazitäten deutlich erhöht, teilte Regionsrat Ulf-Birger Franz mit. Video (00:30 min)

Aktion will Bürger zum ÖPNV locken

Für den Verbraucher ist die Aktion kostenfrei, umsonst ist sie nicht. Die Region Hannover plane Einnahmeausfälle und zusätzliche Kosten für Busse und Bahnen, Personal, Marketing und Straßensperrungen von mehr als 600.000 Euro ein, sagte Ulf- Birger Franz, Verkehrsdezernent der Region, in der vergangenen Woche. "Wir wollen all das anpacken, was irgendwer jemals als Ausrede gegeben hat, warum er nicht mit dem Nahverkehr fährt." Der Großversuch wird wissenschaftlich begleitet. Im Vorfeld hatte es Kritik vom Städte- und Gemeindebund gegeben.

