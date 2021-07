Hannover sucht Ideen für die autofreie Stadt von morgen Stand: 12.07.2021 15:20 Uhr Wie könnte eine autofreie Innenstadt aussehen? Das hat die Stadt Hannover rund um Marktkirche und Markthalle mit den Experimentierräumen demonstriert. Jetzt sind die Bürgerinnen und Bürger gefragt.

Sie können ab sofort eigene Ideen in die Experimentierräume einbringen. Gesucht werden Ideen, wie das urbane Leben in Hannover künftig aussehen könne, heißt es aus dem Rathaus. Die Resonanz war am Montag allerdings noch verhalten, wie der NDR Niedersachsen berichtet. Bis zum Mittag waren beide Plätze nicht nur autofrei, sondern auch weitgehend menschenleer. An der Schmiedestraße und am Köbelinger Markt gibt es seit vergangener Woche unter anderem ein großes Klettergerüst, Sitzplätze, einen Sandtennis-Platz sowie Kunst- und Kulturangebote.

Wie können die autofreien Flächen gefüllt werden?

Die Experimentierräume bleiben noch bis zum 1. August aufgebaut und können genutzt werden. In der Zeit sollen sie natürlich nicht leer bleiben: Von Studenten werde es Aktionen geben, der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club habe sich genauso angekündigt, ebenso der Bund Deutscher Architekten, heißt es aus dem Rathaus. Wie können die Flächen gefüllt werden, die in einer autofreien City entstehen? Wer dazu Ideen hat, der kann sie vor Ort recht kurzfristig präsentieren - und muss sich vorher nur bei der Stadt dafür anmelden. Das gilt auch für Vereine, betont die Stadt.

Kritik von Geschäftsleuten

Kritik an den Experimentierräumen kommt unter anderem vom Einzelhandel. Die Geschäftsleute beklagen, sie seien für ihre Kunden nicht mehr gut erreichbar.

Weitere Informationen Kunst statt Autos: Hannover erprobt neues Innenstadt-Konzept Die Stadt hat mehrere Straßen für vier Wochen für Autos gesperrt. Stattdessen gibt es dort nun Kunst, Kultur und Sport. (05.07.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.07.2021 | 15:00 Uhr