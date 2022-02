Stand: 15.02.2022 08:35 Uhr Hannover soll komplett digital vermessen werden

Parallel zum neuen Mobilfunkstandard 5G wird Hannover digital vermessen, dabei soll ein Abbild der Stadt geschaffen werden, das etwa die Verkehrssituation in der Landeshauptstadt dreidimensional und in Echtzeit widerspiegelt. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) sprach bei der Vorstellung des auf drei Jahre angelegten Projekts am Montag von einem "digitalen Zwilling" der Stadt, der helfen könne, den öffentlichen Raum intelligenter zu nutzen. Von besonderem Interesse ist für ihn dabei das Thema Verkehrswende. Ziel des sogenannten 5GAPS-Projekts ist es unter anderem, das autonome Fahren, die Ortung von Gütern oder die Reservierung von Stellplätzen in der Stadt zu erleichtern. In einem ersten Schritt sollen Teile des Messegeländes nachgebildet werden. Das Projekt wird mit 3,85 Millionen Euro vom Bund gefördert. Hinzu kommen rund 750 000 Euro von Partnern aus der Wirtschaft.

