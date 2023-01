Stand: 16.01.2023 08:43 Uhr Hannover plant Beachvolleyballplatz für alle in der City

Die Stadt Hannover will den Bereich rund um den Hauptbahnhof attraktiver gestalten. Am Raschplatz soll deshalb im Sommer eine Sandfläche aufgeschüttet werden. Darauf soll Beachvolleyball, Soccer, Tennis und Rugby gespielt werden können, heißt es aus dem Rathaus. Die Felder könnten für Turniere und Trainings von Profi- und Amateursportlerinnen und -sportlern genutzt werden. Tribünen sollen die Arena umranden. Außerdem will die Stadt Pflanzen, sowie Sound- und Lichttechnik aufbauen und Gastronomie anbieten. Im Mai soll das Projekt starten. Es soll rund drei Monate laufen und rund 400.000 Euro kosten.

